شريم: العز للسرية المصرفية والتدقيق شنق حالو!

غردت وزيرة المهجرين في حكومة تصريف الاعمال غادة شريم عبر "تويتر": "لفتني حرص الجميع على السرية المصرفية، أمر عظيم جميل وضروري، ولكن ما الفائدة منه بعدما طارت الاموال الخاصة ونهبت الاموال العامة؟".العز "للسرية" المصرفية والتدقيق شنق حالو!".