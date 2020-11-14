المديرية العامة للنفط حول التسرب النفطي في العبدة: المحاولات الحثيثة لصيانة الخط لم تنجح بوقف الانسياب

في بيان عاجل للمديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة والمياه حول التسرب النفطي في منطقة العبدة_ عكار؛ ان ورش الطوارئ ومحاولاتها الحثيثة المستمرة منذ صباح اليوم لصيانة الخط ؛ لم تنجح في وقف انسياب مواد النفط الخام الممزوجة بالمياه من الخط القديم الذي يربط لبنان بالعراق المتوقف منذ ٤٠ عاما على التوالي ؛ واذ تؤكد المديرية انها طلبت من جميع الفرق الفنية المتوفرة في المنشآت بما فيها الاستعانة بالمتخصصين من منشآت النفط في الزهراني لتوفير حلول تقنية عاجلة تحد من أي تلوث متوقع ؛ وقامت على الفور الاتصال بجميع الأجهزة المعنية لا سيما الجيش اللبناني ووزارة البيئة ؛ مع الاشارة الى ان فرق الدفاع المدني حضرت الى الموقع وتفقدت حجم البقعة النفطية وتتابع عن كثب جميع المراحل ؛ واذ تهيب المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة والمياه جميع المعنيين التعاون التام من موقع المسؤولية الوطنية ؛ فانها تعد انها ستضع الرأي العام ووسائل الاعلام تباعا بآلية الحلول التي تم تبنيها واعتمادها