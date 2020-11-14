لبنان

المديرية العامة للنفط حول التسرب النفطي في العبدة: المحاولات الحثيثة لصيانة الخط لم تنجح بوقف الانسياب

Lebanon 24
14-11-2020 | 22:09
A-
A+
Doc-P-766149-637409886122030346.jpg
Doc-P-766149-637409886122030346.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في بيان عاجل للمديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة والمياه حول التسرب النفطي في منطقة العبدة_ عكار؛ ان ورش الطوارئ ومحاولاتها الحثيثة المستمرة منذ صباح اليوم لصيانة الخط ؛  لم تنجح في وقف انسياب مواد النفط الخام الممزوجة بالمياه من الخط القديم الذي يربط لبنان بالعراق المتوقف منذ ٤٠ عاما على التوالي ؛ واذ تؤكد المديرية انها طلبت من جميع الفرق الفنية المتوفرة في المنشآت  بما فيها الاستعانة بالمتخصصين من منشآت النفط في الزهراني لتوفير حلول تقنية عاجلة تحد من أي تلوث متوقع ؛ وقامت على الفور الاتصال بجميع الأجهزة المعنية لا سيما الجيش اللبناني ووزارة البيئة ؛ مع الاشارة الى ان فرق الدفاع المدني حضرت الى الموقع وتفقدت حجم البقعة النفطية وتتابع عن كثب جميع المراحل ؛  واذ تهيب المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة والمياه جميع المعنيين  التعاون التام من موقع المسؤولية الوطنية ؛ فانها تعد انها ستضع الرأي العام ووسائل الاعلام تباعا بآلية الحلول التي تم تبنيها واعتمادها
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:03 | 2020-11-15
12:59 | 2020-11-15
12:44 | 2020-11-15
12:18 | 2020-11-15
12:17 | 2020-11-15
11:59 | 2020-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website