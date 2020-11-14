تيننتي: تبلغنا من الجيش الإسرائيلي عن تسلل شخص من لبنان

أكد المتحدث باسم قوات اليونيفيل اندريا تيننتي، ردا على سؤال ل"الوكالة الوطنية للاعلام" حول تقارير تتحدث عن عبور شخص من لبنان إلى فلسطين المحتلة، أن القوات الدولية "تنظر في الأمر، والقائد العام لليونيفيل على اتصال بالأطراف للنظر في هذا التقرير، بعد أن أبلغه الجيش الاسرائيلي بالأمر، وهو بدروه ابلغ الجيش اللبناني".