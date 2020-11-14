مستشفى الحريري: شفاء 8 مصابين وإخراج 2 من العناية المركزة

أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا "Covid- 19"، والذي يبين بالأرقام الحالات الموجودة في مناطق العزل والحجر داخله، شفاء 8 مصابين خلال ال24 ساعة الماضية، وتحسن حالتي مريضين في العناية المركزة وبالتالي نقلهما إلى وحدة العزل، وعدم تسجيل أية حالة وفاة جديدة، مشيرا إلى وجود 30 حالة حرجة داخله.وجاء في التقرير:- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 377 فحصا.- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 87.- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 23.- عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 8.- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 669 حالة شفاء.- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة إلى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2.- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 30.- حالات وفاة: 0.