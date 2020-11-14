عبدالله: أتمنى على العقلاء في التيار معالجة الطفيليات منعا للعدوى

غرد النائب بلال عبد الله عبر "تويتر": "إنجاز جديد للعهد القوي، هو وزير الصدفة المفوه، الذي ينتظر المناسبة ليوجه سهام حقده وعقده، بالتطاول على الكبار، ظنا منه، أنه بذلك يقوي مكانته عبر التطرف والتحريض. اتمنى على العقلاء في التيار، وهم كثر، معالجة الطفيليات لديهم، منعا للعدوى!!!".