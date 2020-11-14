لبنان

قائمقام الهرمل: ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق مخالفي قرار الإقفال

Lebanon 24
14-11-2020 | 23:39
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 شدد قائمقام الهرمل طلال قطايا، خلال جولة مساء اليوم، على ضرورة التزام قرار الإقفال، مؤكدا أنه "سوف تتخذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين".
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