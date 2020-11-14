22
o
بيروت
16
o
طرابلس
22
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
13
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
16
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
قائمقام الهرمل: ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق مخالفي قرار الإقفال
Lebanon 24
14-11-2020
|
23:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
شدد قائمقام الهرمل طلال قطايا، خلال جولة مساء اليوم، على ضرورة التزام قرار الإقفال، مؤكدا أنه "سوف تتخذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين".
مواضيع ذات صلة
في الهرمل.. تسجيل 10 اصابات جديدة بكورونا
Lebanon 24
في الهرمل.. تسجيل 10 اصابات جديدة بكورونا
15/11/2020 13:11:47
15/11/2020 13:11:47
Lebanon 24
Lebanon 24
لجنة التتبع والترصد في الهرمل: 11 اصابة جديدة بكورونا
Lebanon 24
لجنة التتبع والترصد في الهرمل: 11 اصابة جديدة بكورونا
15/11/2020 13:11:47
15/11/2020 13:11:47
Lebanon 24
Lebanon 24
21 إصابة جديدة بكورونا في الهرمل وحالة وفاة واحدة
Lebanon 24
21 إصابة جديدة بكورونا في الهرمل وحالة وفاة واحدة
15/11/2020 13:11:47
15/11/2020 13:11:47
Lebanon 24
Lebanon 24
لجنة التتبع والترصد في الهرمل: تسجيل 65 اصابة جديدة بكورونا اليوم
Lebanon 24
لجنة التتبع والترصد في الهرمل: تسجيل 65 اصابة جديدة بكورونا اليوم
15/11/2020 13:11:47
15/11/2020 13:11:47
Lebanon 24
Lebanon 24
الهرمل
كورونا
تابع
الأكثر قراءة
"جنون فنون اللبناني".. هكذا تحايل مواطنون على حواجز الأمن خلال الاقفال (فيديو)
Lebanon 24
"جنون فنون اللبناني".. هكذا تحايل مواطنون على حواجز الأمن خلال الاقفال (فيديو)
16:58 | 2020-11-14
14/11/2020 04:58:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عباس جعفر يبكي بعد ضبط "المفرد مجوز": "أبي متوفى وأريد العبور" (فيديو)
Lebanon 24
عباس جعفر يبكي بعد ضبط "المفرد مجوز": "أبي متوفى وأريد العبور" (فيديو)
09:00 | 2020-11-15
15/11/2020 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تسلل من لبنان إلى إسرائيل
Lebanon 24
تسلل من لبنان إلى إسرائيل
21:20 | 2020-11-14
14/11/2020 09:20:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري: ثقتنا بالقضاء بعدما صار المتهم الرئيسي في عهدة القوى الامنية
Lebanon 24
الحريري: ثقتنا بالقضاء بعدما صار المتهم الرئيسي في عهدة القوى الامنية
14:48 | 2020-11-14
14/11/2020 02:48:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في اتصال دام لأقل من دقيقة.. هذا ما قاله باسيل للحريري
Lebanon 24
في اتصال دام لأقل من دقيقة.. هذا ما قاله باسيل للحريري
21:57 | 2020-11-14
14/11/2020 09:57:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:03 | 2020-11-15
محاولة سرقة فاشلة في طرابلس.. هذا ما حصل
12:59 | 2020-11-15
أبي اللمع: ابتلينا بمعاصيهم لكننا لن نتستر عنهم
12:44 | 2020-11-15
غجر تفقد أضرار الانابيب في ببنين: للاسراع في المعالجات بالتعاون مع الجيش والدفاع المدني
12:18 | 2020-11-15
طريق عيناتا الارز سالكة بصعوبة
12:17 | 2020-11-15
الثلجة الأولى.. مشهد رائع لجبل صنين (صورة)
11:59 | 2020-11-15
في حاصبيا... عُثر عليه جثة مصابة بطلق ناري
فيديو
كشك ودبس في بلاد العم سام.. إليكم التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
كشك ودبس في بلاد العم سام.. إليكم التفاصيل (فيديو)
11:30 | 2020-11-15
15/11/2020 13:11:47
Lebanon 24
Lebanon 24
شتائم وضرب.. إعتداء على فريق الـLBCI في جونيه (فيديو)
Lebanon 24
شتائم وضرب.. إعتداء على فريق الـLBCI في جونيه (فيديو)
16:10 | 2020-11-14
15/11/2020 13:11:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تسريبات تكشف كيف سيكون أقوى هواتف الفئة "S" من "سامسونغ"! (فيديو)
Lebanon 24
تسريبات تكشف كيف سيكون أقوى هواتف الفئة "S" من "سامسونغ"! (فيديو)
15:00 | 2020-11-14
15/11/2020 13:11:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact