لبنان

رداً على حادثة المسجد... قرصنة الموقع الالكتروني لبلدية جبيل (صورة)

Lebanon 24
14-11-2020 | 23:54
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عمد مجهولون اليوم بقرصنة الموقع الالكتروني لبلدية جبيل.

وكتب المقرصنون عبارات حول الحادثة التي حصلت في أحد المساجد في المدينة.
 
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