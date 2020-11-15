ما جديد الاتصال بين الحريري وباسيل؟

عضو كتلة "المستقبل"، النائب نزيه نجم، وصف في حديث مع جريدة "الأنباء" الإلكترونية الوضع، "بالخطير جداً"، قائلاً: "البلد ينهار، والبعض ما زال يتلهى بجنس الملائكة. فالرجل السياسي هو الذي يعمل لمصلحة بلده، وليس من يدفع البلد إلى الشلل التام، كما يحصل اليوم من بعض القوى السياسية"، مؤكداً أن "الحريري لن يتراجع عن تشكيل حكومة إنقاذ، ومعالجة كل الأمور المختلف عليها".وعن نتيجة الاتصال بين الحريري وباسيل، قال نجم: "ليس المهم الاتصال، لأن الأهم هو تشكيل حكومة لكل البلد، وليس لفئةٍ معينة"، مستغرباً "محاولة فريق العهد وضع اليد على الحقائب الأساسية والسيادية رغم الفشل في إدارتها".