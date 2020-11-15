لبنان

بلبلة حول فرض عقوبات على شخصية غير مدنية

Lebanon 24
15-11-2020 | 06:40
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بلبلة مستغربة حول فرض عقوبات على شخصية غير مدنية رغم الدور الذي يقوم به على خط دولة كبرى، بحسب أسرار "الأنباء". 
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