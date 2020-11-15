إصابة شخص بإطلاق نار على طريق عنايا ليلاً (صور)

أصيب شخص بطلق ناري على طريق عنايا خلال ساعات الليل.

وفي التفاصيل أنّ مجموعة من الأشخاص كانت بانتظار الضحية، وهو محامٍ.



ولم تعرف حتى الآن هوية الضحية، أو أسباب إطلاق النار.