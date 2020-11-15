لبنان

إصابة شخص بإطلاق نار على طريق عنايا ليلاً (صور)

Lebanon 24
15-11-2020 | 08:04
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أصيب شخص بطلق ناري على طريق عنايا خلال ساعات الليل.
 
وفي التفاصيل أنّ مجموعة من الأشخاص كانت بانتظار الضحية، وهو محامٍ. 

ولم تعرف حتى الآن هوية الضحية، أو أسباب إطلاق النار.
 
 
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عنايا

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