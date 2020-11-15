اصابة واحدة بـ"كورونا" في حرار العكارية

أوضحت خلية الأزمة في بلدة حرار في بيان، أنه تم تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلدة، لم يتم التبليغ عنها سابقا وهي قاربت على الشفاء، لكن نتيجة فحص الـPCR ما زالت إيجابية.ولفتت الى ارتفاع عدد الإصابات التي تم تسجيلها منذ 17 آذار 2020 حتى اليوم إلى 17 حالة، توزعت على الشكل التالي: 14 حالة تم شفاؤها، ثلاث حالات تتلقى العلاج المناسب 30 حالة من المخالطين ضمن الحجر المنزلي.وأملت خلية الازمة من المخالطين الذين لم يتم التبليغ عنهم، ومن يتحسسون عوارض المرض "الإلتزام بتدابير السلامة العامة، والمبادرة بالإتصال على الرقم التالي: 70745748، وضرورة التقيد بتطبيق إجراءات الوقاية للحد من انتشار الوباء".