اشكال تخلله اطلاق نار واصابة شخصين في ضهر العين

وقع اشكال فردي بين شخصين في منطقة ضهر العين - الكورة تطور الى اطلاق رصاص واصابة شخصين حيث تم نقلهما الى المستشفى بواسطة الصليب الاحمر للعلاج، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال.



وحضرت القوى الامنية الى المكان وفتحت تحقيقا وتعمل على توقيف مطلقي النار.