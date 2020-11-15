عبدالله: مليار دولار كلفة إعادة أموال صغار المودعين... لماذا لم نقم بذلك؟

مليار دولار،كانت كلفة إعادة أموال صغار المودعين،والذين يشكلون ٪٩٠ من العدد الأجمالي.لماذا لم نقم بذالك لتخفيف العبء عن المواطن،وعن المصارف؟بل أصرينا على إذلال الناس،وعمدنا عبر كافة الطرق إلى إقتطاع جزء من مدخراتهم، في الوقت الذي تقدر خسارتنا من تهريب السلع المدعومة بالمليارات. — Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) November 15, 2020

غرّد عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله عبر حسابه على تويتر قائلاً: مليار دولار، كانت كلفة إعادة أموال صغار المودعين، والذين يشكلون ٪٩٠ من العدد الأجمالي. لماذا لم نقم بذلك لتخفيف العبء عن المواطن، وعن المصارف؟بل أصرينا على إذلال الناس، وعمدنا عبر كافة الطرق إلى إقتطاع جزء من مدخراتهم، في الوقت الذي تقدر خسارتنا من تهريب السلع المدعومة بالمليارات.