لبنان

تجمع الاطباء: لتكريم الاطباء شهداء الواجب الانساني

Lebanon 24
15-11-2020 | 09:43
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دعا قطاع الاطباء المركزي في تجمع الاطباء في لبنان نقابة الاطباء والحكومة، الى "تكريم الاطباء شهداء الواجب الانساني، بمواجهة جائحة كورونا، وإعطاء عائلاتهم تعويضا ماليا، وإقامة نصب الطبيب الشهيد في باحة بيت الطبيب".

وذكر بـ "أن 1500 بين طبيب وممرض أصابتهم جائحة كورونا، وما زلنا نضحي ونحن في دائرة الخطر، وارتقى العديد من الزملاء شهداء للمهنة الانسانية النبيلة".

كما طالب وزارة الصحة بـ "إجراء فحص كورونا مجانا للمواطنين في المناطق كافة، وإنشاء مستشفيات ميدانية ومتنقلة في المحافظات، مجهزة بالمعدات والمستلزمات الطبية الضرورية، بما فيها فحص كورونا، بحيث يتم تخفيف الضغط عن المستشفيات".

كذلك، تمنى التجمع على الوزارة "محاسبة المستشفبات الخاصة التي ترفض إدخال المرضى المصابين بفيروس كورونا".

وأكد أن "أطباءه سيبقون في مقدمة المضحين خدمة للمواطنين بمواجهة وباء كورونا والامراض، وحفاظا على صحتهم وأمنهم الصحي العلاجي والوقائي".
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