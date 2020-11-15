طيران ليلي بدءاً من الغد ولغاية 19 الحالي... هذا ما أعلنته قيادة الجيش

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان أن "القوات الجوية تنفذ، بتواريخ 16،17،18 و19/ 11/ 2020 اعتبارا من الساعة 17.05 ولغاية الساعة 24.00، طيرانا ليليا بالانتقال بين القواعد الجوية الاتية: رياق، حامات، بيروت، والقليعات."