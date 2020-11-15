22
o
بيروت
16
o
طرابلس
20
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
15
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
16
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
4 إصابات جديدة بـ"كورونا" في كفرعبيدا
Lebanon 24
15-11-2020
|
10:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت خلية الأزمة في بلدية كفرعبيدا تسجيل 4 إصابات بفيروس كورونا من أبناء البلدة.
مواضيع ذات صلة
إغلاق عام في لبنان.. "كورونا" يخف قليلاً أوروبياً ويتفاقم أميركياً
Lebanon 24
إغلاق عام في لبنان.. "كورونا" يخف قليلاً أوروبياً ويتفاقم أميركياً
15/11/2020 13:14:39
15/11/2020 13:14:39
Lebanon 24
Lebanon 24
ابراهيم: العائق الاساسي الذي عرقل عودة النازحين السوريين كورونا والكثير منهم يرغبون بالعودة لأن تأمين ظروف العيش في سوريا أسهل من لبنان
Lebanon 24
ابراهيم: العائق الاساسي الذي عرقل عودة النازحين السوريين كورونا والكثير منهم يرغبون بالعودة لأن تأمين ظروف العيش في سوريا أسهل من لبنان
15/11/2020 13:14:39
15/11/2020 13:14:39
Lebanon 24
Lebanon 24
اللواء ابراهيم: لماذا نتحاور مع اسرائيل ولا نتحاور مع سوريا بوقت أن الحوارين يصبان بمصلحة لبنان ومستمرون في آليات عودة النازحين التي نعمل عليها منذ سنوات وبتأمين العودة انما بنمط أقل مما كان عليه قبل كورونا
Lebanon 24
اللواء ابراهيم: لماذا نتحاور مع اسرائيل ولا نتحاور مع سوريا بوقت أن الحوارين يصبان بمصلحة لبنان ومستمرون في آليات عودة النازحين التي نعمل عليها منذ سنوات وبتأمين العودة انما بنمط أقل مما كان عليه قبل كورونا
15/11/2020 13:14:39
15/11/2020 13:14:39
Lebanon 24
Lebanon 24
1904 إصابات جديدة بكورونا في لبنان.. وأكثر من 20 وفاة!
Lebanon 24
1904 إصابات جديدة بكورونا في لبنان.. وأكثر من 20 وفاة!
15/11/2020 13:14:39
15/11/2020 13:14:39
Lebanon 24
Lebanon 24
كفرعبيدا
كورونا
لبنان
تابع
الأكثر قراءة
"جنون فنون اللبناني".. هكذا تحايل مواطنون على حواجز الأمن خلال الاقفال (فيديو)
Lebanon 24
"جنون فنون اللبناني".. هكذا تحايل مواطنون على حواجز الأمن خلال الاقفال (فيديو)
16:58 | 2020-11-14
14/11/2020 04:58:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عباس جعفر يبكي بعد ضبط "المفرد مجوز": "أبي متوفى وأريد العبور" (فيديو)
Lebanon 24
عباس جعفر يبكي بعد ضبط "المفرد مجوز": "أبي متوفى وأريد العبور" (فيديو)
09:00 | 2020-11-15
15/11/2020 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تسلل من لبنان إلى إسرائيل
Lebanon 24
تسلل من لبنان إلى إسرائيل
21:20 | 2020-11-14
14/11/2020 09:20:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري: ثقتنا بالقضاء بعدما صار المتهم الرئيسي في عهدة القوى الامنية
Lebanon 24
الحريري: ثقتنا بالقضاء بعدما صار المتهم الرئيسي في عهدة القوى الامنية
14:48 | 2020-11-14
14/11/2020 02:48:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في اتصال دام لأقل من دقيقة.. هذا ما قاله باسيل للحريري
Lebanon 24
في اتصال دام لأقل من دقيقة.. هذا ما قاله باسيل للحريري
21:57 | 2020-11-14
14/11/2020 09:57:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:03 | 2020-11-15
في طرابلس.. ملثمان يطلقان النار على مواطن بعد فراره منهما
12:59 | 2020-11-15
أبي اللمع: ابتلينا بمعاصيهم لكننا لن نتستر عنهم
12:44 | 2020-11-15
غجر تفقد أضرار الانابيب في ببنين: للاسراع في المعالجات بالتعاون مع الجيش والدفاع المدني
12:18 | 2020-11-15
طريق عيناتا الارز سالكة بصعوبة
12:17 | 2020-11-15
الثلجة الأولى.. مشهد رائع لجبل صنين (صورة)
11:59 | 2020-11-15
في حاصبيا... عُثر عليه جثة مصابة بطلق ناري
فيديو
كشك ودبس في بلاد العم سام.. إليكم التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
كشك ودبس في بلاد العم سام.. إليكم التفاصيل (فيديو)
11:30 | 2020-11-15
15/11/2020 13:14:39
Lebanon 24
Lebanon 24
شتائم وضرب.. إعتداء على فريق الـLBCI في جونيه (فيديو)
Lebanon 24
شتائم وضرب.. إعتداء على فريق الـLBCI في جونيه (فيديو)
16:10 | 2020-11-14
15/11/2020 13:14:39
Lebanon 24
Lebanon 24
تسريبات تكشف كيف سيكون أقوى هواتف الفئة "S" من "سامسونغ"! (فيديو)
Lebanon 24
تسريبات تكشف كيف سيكون أقوى هواتف الفئة "S" من "سامسونغ"! (فيديو)
15:00 | 2020-11-14
15/11/2020 13:14:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact