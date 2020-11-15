لبنان

4 إصابات جديدة بـ"كورونا" في كفرعبيدا

Lebanon 24
15-11-2020 | 10:07
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أعلنت خلية الأزمة في بلدية كفرعبيدا تسجيل 4 إصابات بفيروس كورونا من أبناء البلدة.
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كفرعبيدا

كورونا

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