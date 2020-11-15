وفاة مواطنة بطلق ناري في حاصبيا... اليكم التفاصيل

توفيت المواطنة س.غ (مواليد 1978 ) من بلدة حاصبيا ليلا، جراء إصابتها بطلق ناري من بارودة صيد اثناء قيام ابنها ج. البالغ من العمر حوالي سبعة سنوات باللهو بالبندقية حيث خرجت طلقة عن طريق الخطأ من حجرة النار وأصابتها مباشرة مما أدى الى وفاتها.وعملت سيارة تابعة للصليب الاحمر على نقلها الى مستشفى حاصبيا الحكومي.