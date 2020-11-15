3 إصابات جديدة بكورونا في بخعون

أعلنت خلية الأزمة في بلدية بخعون ـ الضنية في بيان، "تسجيل 3 إصابات بفيروس كورونا، بعد ظهور نتائج الفحوص المخبرية التي أجريت لهم pcr والتي جاءت إيجابية".وأوضح البيان أن أحد المصابين هو طبيب، وأحد أعضاء الخلية.وطلبت الخلية من "المصابين والمخالطين لهم حجر أنفسهم وحماية أهلهم، منعا لتفشي الفيروس في البلدة".