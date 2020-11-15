لبنان

منع التجول أيام الآحاد لكافة أنواع السيارات... تذكير من قوى الأمن

Lebanon 24
15-11-2020 | 10:28
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ذكّرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي المواطنين بأنه يمنع التجول أيام الآحاد لكافة أنواع السيارات بما فيها السيارات العمومية وسيارات الإيجار والشاحنات والدراجات النارية، حفاظاً على السلامة العامة وتنفيذاً لقرار وزير الداخلية والبلديات.
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قوى الأمن

منع التجول

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