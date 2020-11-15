منع التجول أيام الآحاد لكافة أنواع السيارات... تذكير من قوى الأمن

ذكّرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي المواطنين بأنه يمنع التجول أيام الآحاد لكافة أنواع السيارات بما فيها السيارات العمومية وسيارات الإيجار والشاحنات والدراجات النارية، حفاظاً على السلامة العامة وتنفيذاً لقرار وزير الداخلية والبلديات.