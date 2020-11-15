خلية أزمة كورونا في قضاء زغرتا: 12 حالة إيجابية

أعلنت خلية متابعة أزمة كورونا في قضاء زغرتا، في نشرتها اليومية، تسجيل 12 حالة إيجابية جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية، موزعة على الشكل الاتي:زغرتا 1كفرحاتا 2مزيارة 1كفردلاقوس 1رشعين 2بسبعل 3سرعل 1كفرياشيت 1وشددت الخلية على "المصابين والمخالطين لهم، وجوب التزام الحجر المنزلي، منعا لتفشي الوباء، و تحت طائلة المسؤولية".وجددت تأكيدها "تطبيق الإجراءات الوقائية، بخاصة لناحية ارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي، وعدم الاختلاط، ومنع اي شكل من اشكال التجمعات، حفاظا على السلامة العامة".