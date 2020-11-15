زحمة سير على المسلك الشرقي لأوتوستراد يسوع الملك رغم منع التجول... والسبب؟

يشهد المسلك الشرقي للأوتوستراد الساحلي الممتد من الضبية وصولا حتى يسوع الملك زحمة سير خانقة، بسبب حاجز لقوى الأمن الداخلي، تحت تمثال يسوع الملك يقوم بستطير محاضر ضبط في حق السيارات المخالفة قرار التعبئة العامة.