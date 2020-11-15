وهاب يكشف: تهديد جدّي على الحريري بالعقوبات إذا

كشف رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب أنّ "هناك تهديداً جدّياً على الحريري بالعقوبات في حال شكّل حكومة مع حزب الله"، مشيراً إلى أنّ الرئيس المكلف سعد الحريري "لم يتحدث بعد مع الطائفة الشيعية في الملف الحكومي".

وفي حديث مع LBCI، قال وهاب: "العهد مع نبيه بري وسعد الحريري وهما يحكمان البلد فالحريري يمسك بالامن وبجزء من القضاء وبري يمسك بمجلس النواب وبجزء آخر من القضاء"، مضيفاً: "الدولة هي التي أسقطت نفسها فمثلا الاهمال الذي أوصلنا الى حادثة مرفأ بيروت كان سببا في اسقاطها".

في ما يتعلق بالعقوبات على رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، قال وهاب: "كنت أعلم من شهرين أن هناك عقوبات أميركية على باسيل".