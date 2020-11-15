لبنان

اغلاق سوق الخضار في التبانة (صورة)

Lebanon 24
15-11-2020 | 10:56
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نفذت دوريات من قوى الامن الداخلي حملة على سوق الخضار في التبانة لتنفيذ قانون التعبئة العامة واغلاق المحلات والاسواق، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال. 

وقد قامت قوى الامن الداخلي باغلاق المحلات التي خالفت القرار ومنعتهم من اعادة فتحها.
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سوق الخضار

لبنان

التبانة

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