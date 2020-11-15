غجر في العبدة لمعاينة أعمال سد ثقوب أنابيب النفط

وصل الى منطقة العبدة وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال ريمون غجر، في حضور الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير، لمعاينة ومتابعة الاعمال المتعلقة بسد الثقوب التي أحدثها مجهولون بأنابيب النفط الخام، وما خلفه ذلك من تداعيات بيئية سلبية بفعل استمرار تدفق المواد النفطية الى شاطئ البحر في تلك المحلة.