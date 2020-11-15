على طريق خلدة.. هكذا تصدت لسائق الأجرة الذي حاول اغتصابها

تعرضت المدعوة "ه. ق" لمحاولة إغتصاب على يد سائق سيارة أجرة. وفي التفاصيل أنه أثناء انتقال "ه.ق" التي تبلغ من العمر ٢٠ عاما من صيدا الى بيروت بواسطة سيارة اجرة وبوصولها الى خلدة غيّر السائق مسار الطريق وتوجه الى تلال خلدة. ثم أوقف السيارة وحاول نزع ثياب الفتاة محاولاً إغتصابها، الا انه لم يستطيع بعدما شهرت بوجهه مفك براغي موجود داخل السيارة ثم فرت بإتجاه خلدة.ونتيجة المتابعة تبين ان السيارة هي نوع نيسان، وقد تمكنت القوى الأمنية من معرفة هوية السائق.