لبنان

إلقاء قنبلة في مخيم المية ومية ولا إصابات

Lebanon 24
15-11-2020 | 11:16
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أقدم مجهول عند الثانية فجرا على إلقاء قنبلة على سطح منزل الفلسطيني "م. ر" داخل مخيم المية ومية.

وألحق الانفجار أضرارا مادية بعدد من الخزانات على سطح منزل المذكور والذي يقع بجانب شعبة حركة فتح. ولم يبلغ عن وقوع إصابات.
المصدر: الوطنية للاعلام
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مخيم المية ومية

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