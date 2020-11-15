عواصف رعدية ورياح ناشطة اليوم... متى يخفّ تأثير المنخفض الجوي؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وتساقط أمطار خفيفة متفرقة خلال الفترة الصباحية، خصوصا في المناطق الجنوبية والداخلية مع تساقط لبعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 2200 متر وما فوق كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات.وجاء في النشرة الآتي:- الحال العامة: منخفض جوي متمركز حاليا فوق قبرص يشتد تأثيره على لبنان خلال النهار مما يؤدي الى طقس ماطر وعاصف أحيانا، يخف تاثيره ليلا بعد اتجاهه صوب شرق لبنان ويستمر حتى صباح غد الاثنين حيث ينحسر تدريجا.- المعدل الوسطي لدرجات الحرارة لشهر تشرين الثاني على الساحل : من 20 الى 25 درجة مئوية في الظل .- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم غائم اجمالا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط امطار متفرقة تشتد غزارتها اعتبارا من الظهر وتكون مترافقة برياح ناشطة وعواصف رعدية كما تتساقط حبات من البرد وتتساقط الثلوج على الجبال التي تعلو عن 2100 متر، تخف حدة الامطار تدريجيا ابتداء من الفترة المسائية. الإثنين: غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وتساقط امطار خفيفة متفرقة خلال الفترة الصباحية خاصة في المناطق الجنوبية والداخلية مع تساقط لبعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 2100 متر وما فوق كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات. الثلاثاء:غائم جزئيا مع استقرار بدرجات الحرارة وتساقط لبعض الأمطار الخفيفة المتفرقة مع ثلوج على ارتفاع2100 متر و ما فوق صباحا وضباب محلي على المرتفعات، يتحسن الطقس خلال النهار ويتحول الى قليل الغيوم. الأربعاء: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة.- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 15 الى 24 درجة، فوق الجبال من 11 الى 18 درجة، في الداخل من 10 الى 21 درجة.- الرياح السطحية: جنوبية الى جنوبية غربية، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 20 و 40 كم/س.- الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب وخلال فترة غزارة الأمطار.- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و 85 %.- حال البحر: مائج. حرارة سطح الماء: 25 درجة.- الضغط الجوي:763 ملم زئبق .- ساعة شروق الشمس:6,11 ساعة غروب الشمس: 16,34 .