بيروت جميلة بلا سيارات.. هكذا بدا المشهد في اليوم الثاني من الإقفال (صور)

بالتزامن مع اليوم الثاني من الإقفال العام، وأوّل يوم أحد يُمنع فيه تجول السيارات والمركبات، نشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للمشهد في بيروت.

وشارك الناشطون صوراً للكورنيش البحري حيث بدا خالياً بشكل تام من السيارات.

توازياً، تابعت قوى الأمن الداخلي عملها حيث أقامت حواجز وسيّرت دوريات في مختلف المناطق.

وتم تحرير محاضر ضبط بحق عدد من المواطنين المخالفين.



كما شهد المسلك الشرقي للأوتوستراد الساحلي الممتد من الضبية وصولا حتى يسوع الملك زحمة سير خانقة بسبب حاجز لقوى الأمن الداخلي يقوم بستطير محاضر ضبط في حق السيارات المخالفة لقرار التعبئة العامة.