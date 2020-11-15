لبنان

كم بلغ مجموع محاضر مخالفات قرار التعبئة العامة منذ الأمس ولغاية اليوم صباحاً؟

Lebanon 24
15-11-2020 | 11:54
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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن مجموع محاضر مخالفات قرار التعبئة العامة المنظمة بتاريخ  14-11-2020 ولغاية صباح اليوم بلغ 3945 محضراً.
 
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