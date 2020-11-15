طريق عيناتا الارز سالكة بصعوبة

أفادت الوكالة الوطنية للاعلام أن طريق عيناتا - الأرز سالكة بصعوبة للسيارات الرباعية الدفع، بسبب تراكم الثلوج.



وتنصح شرطة البلدية بعدم سلوك الطريق، بسبب صعوبة التنقل وبعد انزلاق العديد من السيارات.