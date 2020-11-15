22
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
20
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
غجر تفقد أضرار الانابيب في ببنين: للاسراع في المعالجات بالتعاون مع الجيش والدفاع المدني
Lebanon 24
15-11-2020
|
12:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
زار وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال ريمون غجر منطقة ببنين - العبدة، في حضور الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير، معاينا تسرب المواد النفطية من أنابيب البترول كركوك-طرابلس، والتي وفق التقارير الاولية غير النهائية أن مسبباتها أعطال تقنية، وليست من فعل فاعل كما تم التداول به فور حصول التسرب.
واستمع غجر الى شروحات فريق المهندسين والتقنيين من منشآت النفط في طرابلس والزهراني حول السبل الكفيلة لاقفال الثقوب الطارئة على الانبوب الذي يبلغ قطره 16 انش بالسرعة الممكنة ومنع تسرب المواد النفطية ومعالجة الكميات التي تسربت وتسببت بحصول بقعة نفطية على شاطئ ببنين-العبدة وصولا الى مدخل حرم مرفأ صيادي الاسماك وما تشكله هذه البقعة من أذى بيئي والحؤول دون تسببها بأضرار بالنسبة لمراكب الصيد.
وأعطى غجر توجيهاته ب "ضرورة الاسراع بالمعالجات بالتعاون مع الجهات المعنية من جيش ودفاع مدني".
ثم كانت جولة لغجر واللواء خير في مرفأ العبدة ومحيطه، مطلعين على حجم البقعة النفطية.
وإثر الزيارة، أوضح اللواء خير: "أن وزارة الطاقة بالتنسيق مع الهيئة العليا للاغاثة مهتمة بمعالجة الامور بسرعة، وهناك جهد يبذل لاتمام عملية سد الثقب بسرعة لمنع التسرب قبيل اشتداد العاصفة الماطرة كي لا تتوسع رقعة البقعة النفطية، التي يجري العمل على معالجتها أيضا بالتنسيق مع الجيش".
وتابع: "سيقوم فريق المهندسين والتقنيين في منشآت نفط طرابلس باعداد تقرير شامل وكامل عن مدى التسرب وكميته والمتضررين وسبل المعالجة وحجم الاضرار التي تسبب بها، تمهيدا لرفعه الى مجلس الوزراء لاتخاذ الاجراءات المناسبة".
وأفيد منذ قليل أن عملية سد الثقب قد تمت ويجري الان سحب كميات النفط الخام المتسربة بواسطة مضخات الى صهاريج تم استقدامها الى الموقع، وسيعالج مهندسون وتقنيون مختصون الاعطال التي طرأت على الانبوب بسبب تعرضه للإهتراء.
المصدر:
الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة
كاتب "الهيبة الرد" يهاجم تيم حسن بقوة.. والسبب هذه المفردات
Lebanon 24
كاتب "الهيبة الرد" يهاجم تيم حسن بقوة.. والسبب هذه المفردات
15:00 | 2020-11-15
15/11/2020 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيها اللبنانيون استعدّوا.. الإقفال العام قد يتكرّر مجدداً بعد فترة!
Lebanon 24
أيها اللبنانيون استعدّوا.. الإقفال العام قد يتكرّر مجدداً بعد فترة!
18:57 | 2020-11-15
15/11/2020 06:57:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما قفز سعره مساء أمس.. هكذا افتتح الدولار بالسوق السوداء
Lebanon 24
بعدما قفز سعره مساء أمس.. هكذا افتتح الدولار بالسوق السوداء
08:56 | 2020-11-16
16/11/2020 08:56:32
Lebanon 24
Lebanon 24
حريق يطارد مرضى كورونا في مستشفى ويقتل 10 منهم..
Lebanon 24
حريق يطارد مرضى كورونا في مستشفى ويقتل 10 منهم..
14:23 | 2020-11-15
15/11/2020 02:23:15
Lebanon 24
Lebanon 24
مايا دياب تتعرض لموقف صادم يوم ميلادها.. وهكذا علّقت (فيديو)
Lebanon 24
مايا دياب تتعرض لموقف صادم يوم ميلادها.. وهكذا علّقت (فيديو)
15:00 | 2020-11-15
15/11/2020 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:37 | 2020-11-16
عون: العالم مدعو إلى حماية الوجود المسيحي في الشرق للمساهمة في مواجهة التطرف
12:30 | 2020-11-16
باسيل "المستقوي" يتمسك بشروطه.. لا حكومة!
12:26 | 2020-11-16
تعميمان يتعلقان بالتصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الاثراء غير المشروع
12:20 | 2020-11-16
بلدية كفرعقا: تسجيل اصابة جديدة
11:26 | 2020-11-16
بسبب الاقفال.. اتحادات قطاع النقل البري تعلن تأجيل الاضراب العام
11:26 | 2020-11-16
اعتصام أصحاب محال تجارية في أسواق طرابلس القديمة احتجاجا على قرار الاقفال
فيديو
جيهان ترقص وراغب علامة يغني لها.. ويعلق: ما عنا تسلاية غير الطبخ
Lebanon 24
جيهان ترقص وراغب علامة يغني لها.. ويعلق: ما عنا تسلاية غير الطبخ
09:00 | 2020-11-16
16/11/2020 12:44:46
Lebanon 24
Lebanon 24
كشك ودبس في بلاد العم سام.. إليكم التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
كشك ودبس في بلاد العم سام.. إليكم التفاصيل (فيديو)
11:30 | 2020-11-15
16/11/2020 12:44:46
Lebanon 24
Lebanon 24
شتائم وضرب.. إعتداء على فريق الـLBCI في جونيه (فيديو)
Lebanon 24
شتائم وضرب.. إعتداء على فريق الـLBCI في جونيه (فيديو)
16:10 | 2020-11-14
16/11/2020 12:44:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact