لبنان

أبي اللمع: ابتلينا بمعاصيهم لكننا لن نتستر عنهم

Lebanon 24
15-11-2020 | 12:59
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غرد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ماجد إدي أبي اللمع على "تويتر": "موفدون يأتون، يجولون، يسمعون، يحذرون ويذهبون والسلطة المتحكمة صماء وعمياء. مسؤولون متمسكون بكراسيهم على حساب الناس ولقمة عيشهم ومستقبلهم ومستقبل اولادهم، وهم غير مستعدين للتنازل عن القليل فيما البلد يحتاج للكثير".

وأضاف في تغريدة أخرى: "ابتلينا بمعاصيهم لكننا لن نتستر عنهم. وسنبقى على مطالبنا بحكومة اختصاصيين مستقلين وبانتخابات نيابية مبكرة لانتاج سلطة سياسية جديدة يرضى عنها الشعب".
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