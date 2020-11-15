في طرابلس.. ملثمان يطلقان النار على مواطن بعد فراره منهما

أفاد مراسل "لبنان 24" عن إقدام شخصيْن ملثميْن فجر اليوم الأحد على اعتراض المواطن "م.س." في منطقة ابي سمراء في طرابلس بهدف سلبه دراجته النارية، وحين حاول الأول الفرار منهما، أطلقا النار بإتجاهه.





وقد أصيب م.س بيده وتم نقله الى المستشفى للعلاج.