خلية الازمة في المنية: 5 وفيات و38 حالة مصابة بكورونا قيد المتابعة

أعلنت خلية الأزمة في بلدية المنية في تقريرها الأسبوعي تسجيل 5 وفيات و 177 حالة شفاء من وباء كورونا منذ بداية انتشاره من أصل 220 إصابة مسجلة حتى تاريخ اليوم، مع بقاء 38 حالة قيد المتابعة الطبية والحجر.

وذكرت البلدية بـ "ضرورة التزام قرار التعبئة العامة لجهة إقفال المؤسسات التجارية والنوادي والحد من المناسبات الاجتماعية والتنقلات مع الأخذ بكل إجراءات الوقاية الضرورية للحد من انتشار الوباء".

ودعت الاهالي وبخاصة كل من لديه أعراض أو تخالط مع المصابين، الى التواصل معها.