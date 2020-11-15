وهبة يستدعي شيّا.. بسبب باسيل؟

علمت "المركزية" أن السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا ستجتمع غداً مع وزير الخارجية شربل وهبه بعدما استدعاها لطلب الحصول على المستندات التي استندت اليها وزارة الخزانة لاصدار عقوبات على وزراء اخرهم جبران باسيل وما يتردد عن عقوبات على شخصيات لبنانية.