العثور على قذيفة في مركبا الجنوبية

تم العثور منذ قليل على قذيفة قديمة العهد مدفونة في أرض في مركبا، في انتظار حضور فرقة من الهندسة في الجيش اللبناني للعمل على تفجيرها، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.

