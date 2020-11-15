دوريات لفوج حرس بيروت تجوب شوارع وأحياء العاصمة... إليكم السبب!

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أنه بناءً لتوجيهات محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود وتنفيذاً لقرار الإقفال العام لمواجهة ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، ومنذ يوم أمس تاريخ بدأ سريان مفعول قرار الأقفال العام، تعمل وحدات فوج حرس مدينة بيروت على تسيير دوريات تجوب شوارع واحياء العاصمة والأسواق الشعبية وعلى امتداد الكورنيش البحري لمدينة بيروت وذلك على مدار الـ 24 ساعة، بهدف منع التجمعات على انواعها في الأماكن العامة والخاصة، والتأكد من مدى التزام أصحاب المحال التجارية والمؤسسات الخاصة غير المستثناة من قرار الإقفال العام، بالاضافة الى منع الباعة المتجولين من إفتراش الأرصفة العامة والخاصة بغية عرض بضائعهم تحت طائلة مصادرتها، كما يقوم رجال الفوج بالمناداة عبر مكبرات الصوت لحثّ المواطنين على التجاوب مع التدابير والاجراءات الاحترازية والتزام سبل الوقاية المطلوبة من وضع الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي فيما بينهم حفاظاً على سلامتهم وسلامة الغير وللحد من سرعة انتشار فيروس كورونا.