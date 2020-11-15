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لبنان
توقيف فلسطيني دخل لبنان عبر الحدود قبالة الضهيرة
Lebanon 24
15-11-2020
|
14:31
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أوقفت دورية تابعة لمخابرات الجيش الفلسطيني م. ع القادر 43 عاما، بعد دخوله الأراضي اللبنانية من داخل فلسطين المحتلة عبر الحدود اللبنانية- الفلسطينية المحتلة، قبالة بلدة الضهيرة الحدودية، ونقلته الى أحد مراكزها للتحقيق معه.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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