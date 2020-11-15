توقيف فلسطيني دخل لبنان عبر الحدود قبالة الضهيرة

أوقفت دورية تابعة لمخابرات الجيش الفلسطيني م. ع القادر 43 عاما، بعد دخوله الأراضي اللبنانية من داخل فلسطين المحتلة عبر الحدود اللبنانية- الفلسطينية المحتلة، قبالة بلدة الضهيرة الحدودية، ونقلته الى أحد مراكزها للتحقيق معه.