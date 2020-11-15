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لبنان
في اليوم الثاني من الاقفال... دوريات وحواجز ومحاضر ضبط!
Lebanon 24
15-11-2020
|
15:10
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تفاوتت نسبة التزام قرار الإقفال العام، بين منطقة وأخرى، فيما سيرت القوى الأمنية دوريات وأقامت حواجز وسطرت محاضر ضبط بالمخالفين.
وفي عكار، واصلت قطعات قوى الأمن الداخلي التابعة لقيادة سرية درك عكار، تدابيرها لتطبيق قرار الإقفال العام، فسيرت دوريات وأقامت حواجز في مختلف المناطق العكارية وعلى الطرقات الرئيسية. وحررت محاضر ضبط بحق عدد من السائقين والركاب المخالفين.
من ناحية أخرى، شهدت عكار اليوم التزاما شبه تام للاقفال، مع بعض الخروق في عدد من المؤسسات والمحال التي عمدت إلى إقفال أبوابها الخارجية وتركت العمل في الداخل يسير بشكل عادي مع تأمين الخدمات لزبائنها بطرق غير مباشرة عبر مداخل جانبية ومموهة.
وفي تبنين، قاربت نسبة التزام الإقفال حوالى مئة في المئة، مع تسطير عدد قليل من محاضر الضبط بحق المخالفين.
وتشهد شوارع مدينة صيدا صباح اليوم، حركة سير شبه معدومة، فيما أقفلت كل المحال إلا المستثناة من قرار الاقفال، فيما سيرت القوى الأمنية دوريات وأقامت حواجز متنقلة.
وفي حصيلة التدابير الأمنية التي اتخذتها عناصر قوى الأمن الداخلي في صيدا ومنطقتها بين الخامسة مساء أمس والخامسة فجر اليوم، سطر 156 محضر ضبط منها 34 محضر مخالفة بحق مؤسسات خرقت قرار الإقفال، 21 محضر مخالفة بحق أفراد خرقوا قرار منع التجوال، 75 محضر مخالفة لقرار المفرد والمزدوج و26 محضر مخالفة لعدم ارتداء كمامة.
وفي طرابلس، أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن نسبة الالتزام عالية جدا في المدينة، حيث أقفلت معظم المحال المشمولة بقرار الإقفال، فيما سجلت حركة سير خجولة جدا، باستثناء أوتوستراد بيروت - طرابلس - عكار والشوارع الرئيسية.
وسجلت البترون، لليوم الثاني على التوالي، التزاما تاما للاقفال، فأقفلت المؤسسات على اختلافها باستثناء عدد قليل جدا من المحال التي تبيع المأكولات. وشهدت الطرق العامة حركة سير خجولة في ظل دوريات وانتشار للحواجز المواكبة لإجراءات التعبئة وتدابير الوقاية من فيروس كورونا.
وفي بعلبك، بدت الطرق الدولية والرئيسية في المنطقة شبه خالية، فيما سيرت القوى الأمنية دوريات، وأقامت مفرزة سير بعلبك حواجز ثابتة ومتنقلة على الطريق الدولية وحواجز داخل المدينة، وسطرت محاضر ضبط بحق المخالفين.
وأعلنت بلدية بعلبك فتح أبوابها الاثنين والخميس والجمعة، لاستقبال المراجعات وإنجاز معاملات المواطنين.
الغبيري
وإنفاذا لقرار الإقفال، نفذت شرطة بلدية الغبيري وقوى الأمن الداخلي، دوريات في منطقة صبرا والرحاب، وسطرت محاضر ضبط بحق المخالفين.
المصدر:
الوكالة الوطنية
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