109 محاضر مخالفة لمقررات التعبئة العامة في صيدا

أسفرت التدابير والاجراءات التي نفذتها دوريات وحواجز قوى الأمن الداخلي في صيدا ومنطقتها منذ بدء سريان مفعول قرار التعبئة العامة صباح السبت وحتى الخامسة مساء اليوم نفسه عن تسطير 109 محاضر مخالفة لقرارات التعبئة توزعت على الشكل التالي: 17 محضر مخالفة بحق مؤسسات خرقت قرار الاقفال، 70 محضر مخالفة لقرار الـ"مفرد - مجوز"، و22 محضر كمامة.