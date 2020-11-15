بلدية بيروت تناشد المواطنين التزام الكمامة والتباعد الاجتماعي (فيديو)

ناشدت بلدية بيروت المواطنين التزام الكمامة والتباعد الاجتماعي عبر قيام فوج حرس مدينة بيروت بجولات في شوارع وأحياء المدينة والمناداة عبر مكبرات الصوت لحثّ المواطنين على التجاوب مع التدابير والاجراءات الاحترازية والتزام سبل الوقاية المطلوبة من وضع الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي فيما بينهم حفاظاً على سلامتهم وسلامة الغير وللحد من سرعة انتشار فيروس كورونا.