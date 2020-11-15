لبنان

إدارة كوارث محافظة عكار: 21 إصابة جديدة و34 حالة شفاء

Lebanon 24
15-11-2020 | 16:20
A-
A+
Doc-P-766312-637410540401201800.jpg
Doc-P-766312-637410540401201800.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفاد التقرير اليومي لغرفة إدارة الكوارث في محافظة عكار تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و34 حالة شفاء.
 
وتبعا لهذه المعطيات بات العدد التراكمي المسجل للمصابين في عكار منذ منتصف آذار الماضي وحتى اليوم: 2166 مصابا.
الحالات الايجابية قيد المعالجة الان: 362 حالة.
أما إجمالي حالات الشفاء المسجلة حتى اليوم: 1767 حالة.
وحالات الحجر المنزلي 411 حالة قيد المراقبة والمتابعة.
واستقر عدد الوفيات المسجلة على 40 حالة وفاة مسجلة منذ بدء الجائحة وحتى اليوم.
هذا وقد توزعت الاصابات الجديدة المسجلة خلال الساعات ال24 الماضية على البلدات التالية:
عكار العتيقة 3، تلمعيان 3، القبيات 3، تلعباس الغربي 3، اكروم 2.
وإصابة واحدة في: القليعات، العماير، حلبا، ببنين، مشحا، قشلق، فنيدق.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:37 | 2020-11-16
12:30 | 2020-11-16
12:26 | 2020-11-16
12:20 | 2020-11-16
11:26 | 2020-11-16
11:26 | 2020-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website