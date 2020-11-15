الجيش: توقيف فلسطيني لاجتيازه السياج من داخل الأراضي المحتلة

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "أوقفت دورية من مديرية المخابرات في خراج بلدة الضهيرة - قضاء صور، الفلسطيني (م.ع.ق) لاجتيازه السياج التقني من داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة باتجاه الأراضي اللبنانية. بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص" .

