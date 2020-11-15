لبنان

مطاردة "فان" في حي السلم... إليكم التفاصيل!

Lebanon 24
15-11-2020 | 16:31
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طاردت عناصر من قوى الأمن الداخلي فان ركاب حاول الهرب منها في منطقة حي السلم الضاحية الجنوبية لبيروت، وتم تحرير ضبط بحقه.
 
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