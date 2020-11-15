بلدية الزرارية: إصابة جديدة بكورونا

أعلنت بلدية الزرارية في بيان، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا. وطلبت من جميع المخالطين حجر أنفسهم والاتصال على الرقم 03204508 من أجل إجراء فحوص pcr للمخالطين.

وجددت دعوة الاهالي الى "ضرورة التشدد بتطبيق الإجراءات الوقائية، وخصوصا في ما يتعلق بارتداء الكمامة خارج المنزل والتقيد بمسافة التباعد الإجتماعي، منعا لتفشي الفيروس وحفاظا على السلامة العامة مع وجوب التزام الحجر المنزلي لجميع المخالطين" .