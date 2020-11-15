درويش: لوضع مستشفى ميداني في طرابلس لمواجهة كورونا

غرد النائب الدكتور علي درويش عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "تسلم لبنان مستشفيات ميدانية في إطار مواجهة وباء كورونا، وضعت في عهدة وزارة الصحة التي نطالبها بوضع أحدها في طرابلس ذات الكثافة السكانية العالية، وفي ظل انخفاض القدرة الاستيعابية للمستشفى الحكومي مع ارتفاع عدد الإصابات، بخاصة ان هذا المستشفى يؤمن الخدمات الاستشفائية لكل أقضية الشمال".