حريق بمشغلات اجهزة التدفئة داخل مبنى في ذوق مكايل

أخمد عناصر من الدفاع المدني مساء اليوم حريقاً شب في مشغلات اجهزة التدفئة داخل غرفة خاصة تقع في الطبقة الارضية من احد المباني السكنية في ذوق مكايل-كسروان.



وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.