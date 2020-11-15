لبنان

حريق بمشغلات اجهزة التدفئة داخل مبنى في ذوق مكايل

Lebanon 24
15-11-2020 | 18:25
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أخمد عناصر من الدفاع المدني مساء اليوم حريقاً شب في مشغلات اجهزة التدفئة داخل غرفة خاصة تقع في الطبقة الارضية من احد المباني السكنية في ذوق مكايل-كسروان. 

وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.
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ذوق مكايل

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