آلاف المخالفات للتعبئة العامة.. إليكم عدد محاضر الضبط التي سطرتها قوى الأمن

أعلنت قوى الأمن الداخلي أن مجموع محاضر مخالفات قرار التعبئة العامة المنظمة بتاريخ 14-11-2020 ولغاية الساعة السابعة من مساء اليوم منعاً لانتشار فيروس كورونا بلغ 5865.