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لبنان
إليكم نتائج فحوصات الـ"PCR" لوافدين وصلوا إلى بيروت
Lebanon 24
15-11-2020
|
19:30
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أعلنت وزارة الصحة العامة باستكمال فحوصات الـPCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 11/11/2020 و12/11/2020 إضافة إلى الدفعتين الأوليين من فحوصات رحلات وصلت بتاريخ 13/11/2020 و14/11/2020، وأظهرت النتائج وجود اثنتين وثلاثين (32) حالة إيجابية.
وجاء استكمال نتائج 11/11/2020 كالآتي:
- رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (خمس حالات إيجابية)
وجاء استكمال نتائج 12/11/2020 كالتالي:
- رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (ثلاث حالات إيجابية)
- رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (سبع حالات إيجابية)
- رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)
- رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 863 (ثلاث حالات إيجابية)
- رحلة دمشق: شركة RB رقم 181 (جميعها سلبية)
نتائج 13/11/2020 كالتالي:
- رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)
- رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (حالتان إيجابيتان)
- رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (حالة إيجابية واحدة)
- رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)
- رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (حالة إيجابية واحدة)
- رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)
- رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (حالة إيجابية واحدة)
- رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)
- رحلة باريس: شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)
- رحلة فرانكفورت: شركة LH رقم 1306 (جميعها سلبية)
- رحلة جينيف: شركة MEA رقم 214 (جميعها سلبية)
- رحلة أضنا: شركة Pegasus رقم 6700 (جميعها سلبية)
- رحلة برلين: شركة SR رقم 150 (جميعها سلبية)
- رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)
- رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)
- رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (ثلاث حالات إيجابية)
- رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (ثلاث حالات إيجابية)
- رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)
- رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية)
- رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)
نتائج 14/11/2020 كالتالي:
- رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)
- رحلة دمشق: شركة Q6 رقم 201 (جميعها سلبية)
- رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)
- رحلة أبيدجان: شركة MEA رقم 572 (حالة إيجابية واحدة)
- رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)
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