لبنان

الجيش الاسرائيلي يعلن رصد شخصين عند الحدود مع لبنان... واطلاق نار

Lebanon 24
15-11-2020 | 19:40
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اعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أن جنودا اسرائيليين أطلقوا النار في الهواء بعد رصدهم شخصين اقتربا من السياج الأمني عند الحدود مع لبنان.

وأشار المتحدث العسكري الى ان الشخصين ابتعدا بعد ذلك من المكان.
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الجيش الاسرائيلي

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